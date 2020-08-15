شركة إيرانية: 60% من إنتاجنا النفطي يتم عبر الحقول المشتركة مع العراق

2020/08/15 | 13:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلن المدير التنفيذي لشركة "أروندان" الايرانية للنفط والغاز، السبت، أن 60 بالمئة من انتاج الشركة النفطي من منطقة غرب كارون (جنوب غرب) يتم عبر الحقول المشتركة مع العراق.

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