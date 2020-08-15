هل تعاني من آلام أسفل الظهر بسبب القيادة لفترات طويلة؟.. فورد تجد حلاً في إكسبلورر 2020

2020/08/15 | 14:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يعاني الكثير من السائقين الذين يقودون سياراتهم لفترات طويلة من آلام وإرهاق في الجسم.وتزداد الآثار السلبية للقيادة أثناء الاختناقات المرورية والزحامات خاصة في العراق والعاصمة بغداد تحديداً التي تشهد تكدس السيارات في طوابير طويلة في أوقات الذروة.يتسبب ذلك بآلام في منطقة أسفل الظهر للسائقين والراكبين.فريق سيارة فورد حرص على […]

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