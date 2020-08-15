التربية تحدد موعداً لاجتماع خاص يناقش استعدادات امتحانات السادس الاعدادي

2020/08/15 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تعتزم وزارة التربية، يوم غد الاحد، عقد اجتماع موسع لبحث كل ما يتعلق بشؤون الطلبة والامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بناء على متطلبات الامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي، يترأس وزير التربية اجتماعاً يوم غدٍ يضم المديرون العامون واعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات لمناقشة كل ما يتعلق بشؤون الطلبة والامتحانات النهائية للدراسة الاعدادية التي ستنطلق في الأول من شهر أيلول المقبل".

وأوضح البيان ان "الاجتماع سيناقش اهم الاستعدادات المبكرة للامتحانات والسُبل الكفيلة بإنجاحها ، وتوحيد الرؤى والافكار التي تصب في مصلحة ابنائنا الطلبة و العملية التعليمية وتذليل المشاكل والمعوقات التي قد تعترض سيرها اضافة الى مواضيع اخرى".

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بغداد اليوم- بغداد

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وقال المعمور

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

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