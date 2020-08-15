2020/08/15 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

حدد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، الاثنين المقبل، موعداً لعقد اجتماع طارئ مع إدارة النادى لاتخاذ عدة قرارات حاسمة عقب الخسارة المذلة التى منى بها الفريق بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونخ أمس فى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا>

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن:” الإجراء الأول الذى سيتخذه بارتوميو هو إقالة كيكى سيتين المدير الفني وإيريك أبيدال المدير الرياضى، ووضع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على رأس المطلوبين".

واضافت:" كما أجرى النادى اتصالات أيضًا مع رونالد كومان مدرب هولندا ماسيمليانو وأليجرى مدرب يوفنتوس السابق، بينما تم استبعاد تشافى فى الوقت الحالي لأنه لا يريد القدوم".

وتلقى برشلونة خسارة كارثية أمس من بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- متابعة

يعيش برشلونة زلزالا حقيقيا في الساعات الأخيرة، بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف لهدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المعروف أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، ليس سعيدا بما يجري في النادي خلال

بغداد اليوم- متابعة

يلتقى فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، مع نظيره أولمبيك ليون الفرنسي، في العاشرة من مساء اليوم، السبت، بتوقيت بغداد المحلي، على ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة البرتغالية "لشبونة"، في ختام منافسات الدور رب

بغداد اليوم- متابعة

يفكر برشلونة في إجراء بعض القرارات الثورية، بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف لهدفين، ومغادرة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت أن "برشلونة قرر إقالة المدرب كيكي سيتين، بعد ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رسميًا.. برشلونة يحدد الاثنين المقبل موعدا لإقالة مدربه سيتين وأبيدال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رسميًا.. برشلونة يحدد الاثنين المقبل موعدا لإقالة مدربه سيتين وأبيدال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).