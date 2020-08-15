البصرة ..وصول صهاريج غاز الاوكسجين المسال من ايران عبر منفذ الشلامجة الحدودي

2020/08/15 | 14:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن رئيس خلية الازمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني عن وصول (3) صهاريج خاصة بغاز الاوكسجين المسال الى محافظة البصرة عن طريق منفذ الشلامجة الحدودي .

وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص ان هناك تنسيق مع محافظ خوزستان على دخول (3) صهاريج خاصة بالغاز ...

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