2020/08/15 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني- بدأت شركة فيسبوك بخطوة إضافية لدمج وتكامل تطبيقاتها معاً، هذه المرة من خلال الدردشة.حيث ظهرت شاشة منبثقة أثناء فتح انستجرام تفيد بوصول تحديث يدمج ماسنجر معها من حيث الدردشة.هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيس بوك تدمج محادثات ماسنجر مع انستجرام المركز الخبري الوطني.

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