2020/08/15 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/المركز الخبري الوطني – أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في كركوك، اليوم السبت، اعتقال 3 متهمين مطلوبين وفق المادة ٤ من قانون الارهاب في المحافظة.وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه: إن “معلومات توفرت من المصادر السرية حول تواجد ثلاثةَ إرهابيين وهم من الخلايا النائمة في تنظيم داعش الارهابي ضمن قاطع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 مطلوبين وفق المادة “4 ارهاب” في كركوك المركز الخبري الوطني.

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