المنافذ : تحقيق أكثر من ملياري دينار كإيرادات خلال يوم واحد في طريبيل

2020/08/15 | 14:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة المنافذ الحدودية اليوم السبت، تحقيق أكثر من ملياري دينار كإيرادات خلال يوم واحد في منفذ طريبيل.

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