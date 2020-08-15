وزارة الصحة تحذر من ذهاب الوضع الصحي في العراق نحو المجهول

2020/08/15 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد وصول إصابات فيروس كورونا إلى عتبة الاربعة آلاف خلال يوم واحد..



حذرت وزارة الصحة والبيئة، من ذهاب الوضع الصحي في البلاد نحو المجهول.

ودعا وكيل وزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي, الجهات المعنية إلى اتخاذ قرار لا رجعة فيه بخصوص جميع المخالفين للتعليمات، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع في أعداد الإصابات ناجم عن عدم التزام المواطنين في الفترة السابقة، وخاصة خلال عطلة عيد الأضحى ..واعتبر الجميلي ان ترك الأمور على ما هي عليه في ظل تفاقم الإصابات، يعني أن الوضع الصحي في البلاد يسير نحو المجهول، مشدداً على ضرورة أن تتخذ الجهات الصحية والأمنية أقصى الإجراءات بحق المخالفين.

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