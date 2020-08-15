في ظروف غامضة.. العثور على جثة ربّان بحري عراقي قرب جزيرة إيرانية

2020/08/15 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت مؤسسة البحريين العراقية، العثور على جثة ربّان بحري عراقي قرب جزيرة إيرانية

وقال رئيس مؤسسة خالد سعد الثعالبي، ان الكابتن البحري العراقي محمد جواد القرة غولي فُقدَ من سفينته في خليج عمان والتي كان رباناً عليها في حادثة “غامضة” من نوعها..



وبعد البحث عنه لمدة ثلاثة أيام، عثر على جثته قرب سواحل جزيرة لاراك الإيرانية.

وطالب الثعالبي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل السريع من اجل فتح تحقيق شامل والاتصال مع الجهات الخارجية المعنية لكشف ملابسات الحادث.

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