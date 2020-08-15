توجيه الاتهام الى 25 شخصا بينهم مسؤولون بعد تفجيري مرفأ بيروت

2020/08/15 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

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وجه القضاء اللبناني اتهامات إلى خمسة وعشرين شخصا بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن

الاتهامات وجهت في أعقاب التفجيرين الكبيرين اللذين هزا العاصمة بيروت، حيث سيحال المتهمون إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم.

وأفاد مصدر قضائي بتوقيف تسعة عشر مسؤولا منذ الرابع من أغسطس، مشيرا الى أن الرئيس اللبناني ميشال عون، أكد حرصه على أن يأخذ التحقيق مداه الكامل لأجل الكشف عن أسباب الانفجار.

الرئاسة اللبنانية شددت على ضرورة استكمال التحقيق، من خلال الاستعانة بكافة الخبرات الضرورية لإظهار الحقيقة الكاملة عن الانفجار وظروفه والمسؤولين عنه، في كافة المستويات.

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