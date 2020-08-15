صحة كردستان : سجلنا أعلى معدل للوفيات بفايروس كورونا منذ انتشاره

2020/08/15 | 14:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- سجلت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان أعلى معدل للوفيات بسبب فايروس كورونا منذ بدأ إنتشاره في الإقليم.وأصدرت وزارة الصحة في حكومة الإقليم بيانا اليوم السبت أكدت فيه أنها سجلت عشرين وفاة و658 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في محافظات الأقليم خلال 24 ساعة الماضية، وأن هذا المعدل يعد الأعلى منذ بدء […]

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