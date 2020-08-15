2020/08/15 | 14:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نعى الإعلامي الرياضى أحمد شوبير، الكابتن أشرف أبو النور، حارس مرمى الزمالك السابق، السبت.وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “وفاة الكابتن أشرف أبو النور حارس مرمى الزمالك سابقا، البقاء والدوام لله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه”.يذكر أن أبو النور كان حارس مرمى الزمالك في الفترة من 1970 حتى 1975، وتولى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة حارس مرمى الزمالك السابق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة حارس مرمى الزمالك السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).