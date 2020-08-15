نائب ينتقد تعطيل البرلمان: الأمور تتجه للأسوأ .. ولا صحوة نيابية

2020/08/15 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استغرب النائب عن كتلة الصادقون النيابية ثامر ذيبان، السبت، "تعطيل" جلسات البرلمان بسب فيروس كورونا، مبينا أن البلاد بحاجة إلى تفعيل الرقابة البرلمانية في ظل الأوضاع الحالية.

وقال ذبيان في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الأمور تتجه نحو الأسوأ فيما يتعلق باستئناف عقد جلسات المجلس، مستبعدا وجود "صحوة نيابية تجبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على عقد الجلسات الاعتيادية".

وأضاف قائلا "لا يحق لرئاسة مجلس النواب تعطيل انعقاد الجلسات”، مبينا أن “البلاد تواجه أزمة مالية واقتصادية وهناك حاجة إلى تفعيل الرقابية البرلمانية على الحكومة".وتابع أن "الأمور تتجه نحو الأسوأ ولا توجد صحوة نيابية على إجبار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باستئناف عقد الجلسات".وأشار ذيبان إلى أن "تعطيل جلسات البرلمان بذريعة وباء فيروس كورونا أمر غير مقبول".





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