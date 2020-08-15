غداً.. التربية تناقش الاستعدادات للامتحانات وسبل انجاحها

2020/08/15 | 14:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اين نيوز} أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، ان الوزير علي حميد الدليمي، سيترأس اجتماعاً يوم غدٍ يضم المديرون العامون واعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات لمناقشة كل ما يتعلق بشؤون الطلبة والامتحانات النهائية للدراسة الإعدادية، بناءً على متطلبات الامتحانات الوزارية للسادس الاعدادي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته {اين نيوز} أن "وزارة التربية، ستعقد يوم غدٍ اجتماعا موسعاً يترأسهُ معالي وزير التربية، علي حميد الدليمي، وبحضور المدراء العامون في المديريات العامة للتربية واللجنة الدائمة للامتحانات، لمناقشة موضوع الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية التي ستنطلق في الأول من شهر أيلول المقبل".وبينت ان "هذا الاجتماع يناقش اهم الاستعدادات المبكرة للامتحانات والسُبل الكفيلة بإنجاحها، وتوحيد الرؤى والافكار التي تصب في مصلحة ابنائنا الطلبة والعملية التعليمية وتذليل المشاكل والمعوقات التي قد تعترض سيرها اضافة الى مواضيع أخرى".

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