خلال 24 ساعة..اعتقال 15 متهماً في مناطق متفرقة من بغداد

2020/08/15 | 14:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، السبت، اعتقال 15 متهماً في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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