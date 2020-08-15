5 مشروبات منعشة تخلصك من مشكلة انتفاخ البطن

2020/08/15 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعاني معظم الناس من مشكلة انتفاخ البطن الشائعة التي لا تسبب الألم وعدم الراحة فحسب، بل تؤثر أيضا على المظهر الخارجي لأن هذه المشكلة تجعل المعدة تبدو أكبر.وذكر موقع “ذا هيلث سايت” تقريرا صحيا أفاد بأن انتفاخ البطن يحدث عندما يمتلئ الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات.ويمكن أن تؤدي عدة عوامل إلى […]

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