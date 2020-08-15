نائب : دفع رواتب الاقليم من ايرادات نفط الجنوب اكبر عملية غش يشهدها العراق

2020/08/15 | 14:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين العقابي: دفع رواتب الاقليم من ايرادات نفط الجنوب اكبر عملية غش وتدليس يشهدها العراق

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