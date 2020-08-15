العراق يسجل حصيلة يومية هي الأعلى بإصابات كورونا منذ انتشار الفيروس


العراق يسجل حصيلة يومية هي الأعلى بإصابات كورونا منذ انتشار الفيروس
2020/08/15 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 15  آب 2020 

- تم فحص ( 18295) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1263650 )

- سجلت  وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم (2571) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة   279بغداد / الكرخ      498مدينة الطب        90النجف الأشرف    118السليمانية            25أربيل                115 دهوك              39           كربلاء             255كركوك             107ديالى               100واسط              33           البصرة             326ميسان               34بابل                 188  الديوانية             103 ذي قار             95الأنبار               56    نينوى                110              

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم  : 4293 حالة،  وكما يلي:بغداد الرصافة   345بغداد الكرخ     620   مدينة الطب      103   النجف            290السليمانية         148       أربيل            443دهوك            67                كربلاء        325 كركوك        184  ديالى          67واسط         264 البصرة       462ميسان        120 بابل           214 الديوانية      126   ذي قار        98الأنبار          73المثنى          169نينوى          55 صلاح الدين    120    

- الوفيات   76    حالة  وكما يلي :بغداد الرصافة     4بغداد الكرخ        3 مدينة الطب       1 النجف             1 السليمانية        7   أربيل          13                  كربلاء          4 كركوك         9ديالى            1 واسط           3 البصرة        8ميسان          1   بابل            9الديوانية        3ذي قار        1 الأنبار          1 المثنى         1          نينوى           5صلاح الدين    1 

مجموع الشفاء  :    122700      ( نسبة الشفاء  71,1  %)                       مجموع الأصابات :   172583                                               الراقدين الكلي:        44098                                                      الراقدين في العناية المركزة:      590                                            مجموع الوفيات:   5785

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