العراق يسجل حصيلة يومية هي الأعلى بإصابات كورونا منذ انتشار الفيروس

2020/08/15 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 15 آب 2020

- تم فحص ( 18295) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1263650 )

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2571) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 279بغداد / الكرخ 498مدينة الطب 90النجف الأشرف 118السليمانية 25أربيل 115 دهوك 39 كربلاء 255كركوك 107ديالى 100واسط 33 البصرة 326ميسان 34بابل 188 الديوانية 103 ذي قار 95الأنبار 56 نينوى 110

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4293 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 345بغداد الكرخ 620 مدينة الطب 103 النجف 290السليمانية 148 أربيل 443دهوك 67 كربلاء 325 كركوك 184 ديالى 67واسط 264 البصرة 462ميسان 120 بابل 214 الديوانية 126 ذي قار 98الأنبار 73المثنى 169نينوى 55 صلاح الدين 120

- الوفيات 76 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 4بغداد الكرخ 3 مدينة الطب 1 النجف 1 السليمانية 7 أربيل 13 كربلاء 4 كركوك 9ديالى 1 واسط 3 البصرة 8ميسان 1 بابل 9الديوانية 3ذي قار 1 الأنبار 1 المثنى 1 نينوى 5صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 122700 ( نسبة الشفاء 71,1 %) مجموع الأصابات : 172583 الراقدين الكلي: 44098 الراقدين في العناية المركزة: 590 مجموع الوفيات: 5785

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بغداد اليوم-الديوانية

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وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة الديوانية سجلت 126 إصابة

بغداد اليوم- البصرة

كشفت دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم السبت، عن نسبة الوفيات في المحافظة جراء تفشي وباء كورونا.

وقال مدير عام الدائرة، عباس التميمي في مؤتمر صحفي ان "نسبة الوفيات من مجموع الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في المحافظة بلغت 3%، ف

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، السبت، تسجيل 119 حالة وفاة و5061 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، أن "الإصابات الجديدة تتوزع

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