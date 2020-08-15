عضو بالأمن البرلمانية يعلق على إمكانية إقرار قانون التجنيد الالزامي

2020/08/15 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علّق عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كاطع الركابي، السبت (15 آب 2020)، على إمكانية إقرار قانون التجنيد الالزامي، في مجلس النواب، فيما أكد أنه لم يحصل أي تطور لغاية الآن.

وقال الركابي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قانون التجنيد الالزامي مطروح في الدورة النيابية السابقة ولم يصوت عليه، وطرح مؤخرا من قبل بعض النواب في محاولة لعرضه مر اخرى في الدورة الحالية لكن لم يحصل اي تطور حياله حتى الان".

واضاف، ان "القانون يدعمه اغلب النواب واذا ما تم اقراره ستكون مهمة تنفيذه على عاتق وزارة الدفاع"، مبيناً أنه "بدأت في الدورة النيابية السابقة بالبحث عن اماكن لانشاء معسكرات لغرض التجنيد الالزامي لكن الامر يبقى مرتبط بالاطر المالية الواجب توفرها بالاضافة الى تهيئة المعسكرات الضرورية لهذا الغرض".

واشار الركابي الى ان "التجنيد الالزامي له الكثير من المميزات الايجابية لكن يبقى رهن تطبيقه على ارض الواقع مرتبط بالامكانيات المالية وقدرة الدفاع على توفير المعسكرات".

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من وسائل الإعلام، مؤخراً انتشار انباء، بقرب عودة طرح قانون التجنيد الالزامي، في البرلمان لغرض التصويت عليه.

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بغداد اليوم- خاص

مع بداية انطلاق التظاهرات التي شهدتها المدن العراقية العام الماضي، والتي عُرفت بـ’’تظاهرات تشرين’’، رافقت هذه الاحتجاجات عمليات اغتيال لشخصيات ووجوه بارزة وناشطين في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية والوسطى،

بغداد اليوم-كردستان

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، السبت (15 آب 2020)، حقيقة إلغاء زيارة الوفد الكردي إلى العاصمة بغداد، فيما أكد، أن الوضع بين بغداد وأربيل لم يصل إلى طريق مسدود أبدا.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &q

بغداد اليوم- بغداد

علق النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، اليوم السبت، 15 آب 2020، عن انتهاء مهلة 100 يوم التي منحت لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقييم عمل حكومته، فيما بين انه تحالفه سيقدم رؤيته وقناعاته بعمل الحكومة.

وقال المسعودي لـ(بغدا

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