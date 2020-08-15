بعد التطبيع ..اسرائيل تبث تقارير اعلامية من امام برج خليفة في دبي

2020/08/15 | 15:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

ظهر مراسلان إسرائيليان، للمرة الأولى علنا، السبت، وهما يبثان تقارير إعلامية من أمام برج خليفة في دبي الإماراتية.



ونشرت "هيئة البث" الرسمية، جزءا من تقرير ستبثه كاملا في المساء، لمحررها الخاص بالشؤون العربية روعي كايس، من أمام البرج.



وقال كايس، في الجزء المنشور من التقرير، إن "برج خليفة ه...

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