الحركة الطلابية: من ثورة مايو الفرنسية إلى الحركة التشرينية العراقية - وليد سلام جميل

2020/08/15 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#وليد_سلام_جميل يضيف اللون الأبيض جمالاً وشعوراً بالأمل والسلام بعيداً عن العنف والإنتقام.



فحينما يسير الطالب بقميصه الأبيض الجميل يطغى على كلّ الألوان في أي مكان يسير فيه، فكيف إن كانوا مَن يرتدونه آلافاً وبمسيرات منظّمة وشعارات موحدة مدوّية؟!في الأول من تشرين سنة 2019 شهد العراق أكبر حركة إحتجاجية منذ تأسيس النّظام الجديد الهجين بعد سنة 2003، وشكّلت هذه الحركة تحولاً كبيراً في الوعي الشعبيّ والسّياسيّ و لم ......





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