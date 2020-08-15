2020/08/15 | 15:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا تبدأ انتاج لقاحها المخصص لكورونا.. تعرف على موعد طرحه الرسمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 15:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تبدأ انتاج لقاحها المخصص لكورونا.. تعرف على موعد طرحه الرسمي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تبدأ انتاج لقاحها المخصص لكورونا.. تعرف على موعد طرحه الرسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).