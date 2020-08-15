القبض على موظف يسرق مسحات فحص كورونا والمتاجرة بها بالعراق

2020/08/15 | 15:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل القبض على موظف في الصحة يسرق المسحات الخاصة بفحص المصابين بفيروس كورونا والمتاجرة بها في مختبره الخاص.وقال الجهاز في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم السبت أنه “بعد ورود معلومات استخبارية وتكثيف المراقبة والتحري؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بالاشتراك مع دائرة صحة […]

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