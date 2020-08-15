الوضع الوبائي في العراق : تسجل اليوم 4293 اصابة جديدة بكورونا

2020/08/15 | 15:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة اليوم السبت اكثر من 4293 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و(2571) حالة شفاء تام .من جانب اخر ، اكد مدير عام صحة البصرة الدكتور عباس التميمي “ان وضع المحافظة الصحي مقارنة بالمحافظات الاخرى في العراق .وذكر التميمي” في مؤتمر صحفي ان عدد الإصابات المسجلة في […]

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