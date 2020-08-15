الصين تعتزم تجربة العملة الرقمية في عدد من مناطق البلاد

2020/08/15 | 15:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة التجارة الصينية، إن الصين ستعمل على تجربة الرنمينبي الرقمي في بعض المناطق المختارة في جميع أنحاء البلاد.ووفقا لتعميم نشر على موقع الوزارة في الإنترنت، سيتم تجريب الرنمينبي الرقمي في منطقة بكين، وتيانجين وخبي، ودلتا نهر اليانغتسي، ومنطقة خليج قوانغدونغ، وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، وبعض المواقع في وسط وغرب الصين.وسيقوم بنك الشعب …

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