تقرير: حرب كورونا تفاقم معاناة الأطباء .. لا يوم دون اعتداءات عشائرية

2020/08/15 | 15:10 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد.. يواجه الأطباء والعاملون في القطاع الصحي بالعراق ضغوطا كبيرة في ظل انتشار فايروس كورونا...

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