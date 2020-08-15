محامي ترامب السابق يتعهد بكشف فضائحه: أنا من دفنتها

2020/08/15 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تعهد المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، بالكشف عن كيفية تلاعب ترامب في انتخابات عام 2016 عبر كتابه “خائن..مذكرات”.وكتب كوهين “لقد تلاعب ترامب في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن التجاسر على فعل أي شيء من أجل الربح كان دائما نهجا متبعا لدى ترامب وأسلوب حياة”.[…]

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