الموقف الوبائي : العراق يسجل أكثر من 4 آلاف إصابة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

2020/08/15 | 15:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجل العراق 4293 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.وتنشر “يس عراق” الموقف الوبائي اليوم بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة لليوم السبت 15 آب 2020.تسجيل 4293 إصابة جديدة بفيروس كورونا توزعت كما يلي : بغداد الرصافة 345 بغداد الكرخ 620 مدينة الطب 103 النجف 290 السليمانية 148 أربيل 443 […]

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