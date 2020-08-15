2020/08/15 | 15:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجاب مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، على "الحكم الشرعي" بالنسبة للاجبان المصنوعة في الدول الغربية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيستاني يجيب على الحكم الشرعي للاجبان المصنوعة في الدول الغربية ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيستاني يجيب على الحكم الشرعي للاجبان المصنوعة في الدول الغربية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).