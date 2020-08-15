2020/08/15 | 15:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كورونا العراق"... طفرة جديدة بالإصابات والوفيات تعاود الارتفاع) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كورونا العراق"... طفرة جديدة بالإصابات والوفيات تعاود الارتفاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).