سومو : الصادرات النفطية للاردن بلغت اكثر من 8 الاف برميل يوميا في تموز


سومو : الصادرات النفطية للاردن بلغت اكثر من 8 الاف برميل يوميا في تموز
2020/08/15 | 15:18 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (المستقلة)… كشفت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”، السبت، ان الصادرات النفطية الى الاردن بلغت اكثر من 8 الاف برميل يوميا خلال تموز .

وقالت الشركة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت  ان “مجموع الصادرات النفطية الى الاردن خلال شهر تموز بلغت 261 الف و894 برميل”، مبينة ان “معدل التصدير بلغ 8 الاف و448 برميل […]

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