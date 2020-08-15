سومو : الصادرات النفطية للاردن بلغت اكثر من 8 الاف برميل يوميا في تموز

2020/08/15 | 15:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت شركة تسويق النفط العراقية” سومو”، السبت، ان الصادرات النفطية الى الاردن بلغت اكثر من 8 الاف برميل يوميا خلال تموز .وقالت الشركة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت ان “مجموع الصادرات النفطية الى الاردن خلال شهر تموز بلغت 261 الف و894 برميل”، مبينة ان “معدل التصدير بلغ 8 الاف و448 برميل […]

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