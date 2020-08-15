نائب كردي يتهم الكاظمي بالتساهل مع عمليات تهريب ضخمة في منافذ الإقليم

2020/08/15 | 15:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اتهم النائب عن كتلة المستقبل الكردستانية، غالب محمد، السبت، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتساهل مع القيادة الكردية وغض النظر عن عمليات التهريب الكبيرة التي تجري في الإقليم.وقال محمد لـ /المعلومة/ إن “كميات كبيرة من الأموال والمواد يتم تهريبها عبر منافذ إقليم كردستان تعادل ضعف عمليات التهريب في المنافذ الأخرى”، مؤكدا أن “رئيس […]

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