موسم صفري في البارسا .. ماذا قدم خلفاء جوارديولا في برشلونة؟

2020/08/15 | 16:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بيب جوارديولا يعتبر من أبرز المدربين في عالم كرة القدم السنوات الأخيرة، وساعد برشلونة على المرور بواحدة من أفضل فتراته على مدار التاريخ.الإسباني قرر الرحيل لخوض تجربة جديدة فيبايرن ميونخ عام 2013، وجاء من بعده العديد من المدربين، طمحاً في السير على نفس الطريق.بداية من الراحل تيتو فيلانوفا، مروراً بكيكي سيتيين الذي يستعد […]

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