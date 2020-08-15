انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش في ريف المقدادية بديالى

2020/08/15 | 16:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… أفاد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، السبت، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش الإرهابية في ريف المقدادية شمال شرق ديالى.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “قوة امنية مشتركة من الحشد الشعبي والجيش انطلقت في عملية عسكرية من محوريين لتعقب خلايا داعش الارهابية في قاطع ريف شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة)”.[…]

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