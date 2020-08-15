معوقات اقتصادية تعرقل عودة نحو 60 ألف عائلة نازحة في المخيمات

2020/08/15 | 16:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن أعداد النازحين حالياً داخل المخيمات في عموم العراق، فيما أكدت أن غلق مخيمات النازحين مرهون بتوفر الامكانيات.وقالت الوزارة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن “غلق مخيمات النازحين مرهون بتوفر الامكانيات المالية وهناك دعم لعودة النازحين من المدن بنفس آليات إعادتهم من المخيمات”.وأضافت أن “عددد […]

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