2020/08/15 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني- توعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، باستجواب وزير المالية علي علاوي لعدم تعاونه معها.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار ، أن الحكومة تعمل كما تشاء كأنها مالكة كافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، وغير مهتمة بعدم وجود الموازنة العامة واقرأها من قبل البرلمان”.وأضاف أن “وزير المالية غير متعاون ويعمل كما يشاء ولا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البرلمان يتوعد بإستجواب وزير المالية المركز الخبري الوطني.

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