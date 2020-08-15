رئيس نادي الديوانية: سنبرم صفقات “مدوية” قريباً

2020/08/15 | 16:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، عن قرب إتمام صفقات “مدوية” لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.وقال العنكوشي لـ /المعلومة/ إن “نادي الديوانية مقبل على تعاقدات مدوية وستكون على مستوى عالي لم يتعاقد معها أي نادي في العراق وهم لاعبون سيعملون ضجة في العراق وحتى خارج العراق”.وأوضح بالقول، “سنتعاقد […]

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