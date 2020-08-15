الصحة العراقية: سنتعامل مع جهتين فقط في ملف لقاح كورونا ولن نستخدمه الا بموافقتهما

2020/08/15 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادحددت وزارة الصحة العراقية ، سببين لارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا لما فوق الـ 4 الاف ، فيما اشارت الى انها ستعتمد اللقاح الذي تجيزه جهتان فقط.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة - د.



سيف البدر في مقابلة متلفزة إن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حاجز الـ 4 آلاف جاء كنتيجة طبيعية لعدم الالتزام بشروط الوقاية الشخصية والتباعد الاجتماعي فضلاً عن سبب اخر هو زيادة عدد المختبرات الخاصة بفحوصات كورونا إلى 30 ما رفع القدرة التشخيصية وجعلها تتجاوز العشرين ألفا".

وحذر من ان "هناك مقاومة وانكار وعناد من قبل فئة من المواطنين وايضا هناك من ينشر الأكاذيب ما يؤثر على جهود مكافحة الفيروس".

وطمأن في الوقت نفسه بأن " 90% من الحالات المسجلة ما بين بسيطة إلى متوسطة وكثير منها بدون اعراض واصحابها يتماثلون للشفاء خلال أيام" لافتا الى ان "وزارة الصحة مستعدة للتعامل مع كل التطورات وتم استحداث أكثر من 7 ألاف سرير في الأشهر القليلة الماضية لاستقال مرضى كورونا وكثير منها للحالات الحرجة".

وفيما يتعلق بملف لقاح كورونا قال البدر "في موضوع اللقاحات هناك جهتان يعتمدهما ويتعامل معهما العراق وهي الاتحاد الدولي للقاحات وهي منظمة مستقلة تعتمد على معايير رصينة وايضا منظمة الصحة العالمية وهما لم تؤكدا حتى الآن فاعلية اي لقاح بمواجهة كورونا".

وختم بالقول "مع ذلك وزارة الصحة مستمرة مع الجهات المعنية في روسيا وغيرها من الدول لبحث هذا الملف واي لقاح تثبت فاعليته وصلاحيته للاستخدام البشري سيكون العراق من اولى الدول التي تستخدمه".

وسجل العراق اليوم اعلى حصيلة اصابات بفيروس كورونا منذ دخول الفيروس بلغت 4239 اصابة.

وفي وقت سابق ، كشف المتخصص بطب الاسرة احمد الرديني، الاربعاء (12 آب 2020)، عن موعد نزول اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا الى الاسواق وتوفرها بشكل كبير، فيما أشار الى ان اسعار اللقاح الامريكي تتراوح بين 32 الى 37 دولارا والروسي لم يحدد سعره بعدوقال الرديني في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "اللقاح الخاص بكورونا الذي اعلن عنه الرئيس الروسي يوم امس والذي انتجه مركز الابحاث التابع لوزارة الصحة في روسيا ما زال في مرحلته الثانية وهناك مراحل يمر خلالها كل لقاح ويتم تجربته على الحيوانات قبل البشر لثبات فعاليته وتحتاج الى فترات طويلة"وأضاف أن "المؤسسات العالمية تركز على موضوع اللقاح على انه ما زال من المبكر اطلاق اللقاح الروسي الى الاسواق، ولكن روسيا ستقوم بانتاج هذا اللقاح وتسويقه قبل الاثبات العلمي بشكل كامل لانها تتخوف من موسم الشتاء وانتشار وباء كورونا بشكل اكثر فيه"وتابع أن "روسيا ممكن ان تقوم بانتاج 200 مليون جرعة لقاح خلال فترة عام وهناك دول تتسابق على اللقاح ومن بينها العراق"، مبينا أن "اللقاح الروسي اقرب الى اللقاح الذي تنتجه جامعة اكسفورد وذلك لاعتمادها على شريط الحامض النووي للفيروس وهو يعطي مناعة اكثر من اي لقاح اخر"واشار الرديني الى أنه "في حال ان يكون انتاج اللقاح الروسي بشكل فائض من الممكن ان ينزل الى الاسواق ويتم بيعه ولكن هناك اكثر من 20 دولة تتنافس من اجل الحصول على اللقاح"وبشأن اسعار اللقاح، قال إن "سعر اللقاح الامريكي بين 32 الى 37 دولارا اما بالنسبة للقاح الروسي لا نعرف اسعاره حتى الان، وسيكون هناك تنافس بين شركات عالمية اخرى من اجل انتاج لقاح لكورونا وموعد نزوله".

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