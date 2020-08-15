فضيحة بايرن ميونخ تلقي بظلالها … لاعبو برشلونة يطالبون بالانتخابات

2020/08/15 | 16:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… تحدثت أنباء قادمة من إسبانيا عن أجواء عاصفة داخل المعسكر الكتالوني في أعقاب الهزيمة الفاضحة على يد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا مساء الجمعة.برشلونة سقط بنتيجة وصلت إلى ثمانية أهداف مقابل هدفين أمام نظيره الألماني، ليودع مرة أخرى حلمه باستعاد اللقب الأوروبي الغائب من 2015.وقالت “آس” إن لاعبي النادي الكتالوني، وخصوصاً […]

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