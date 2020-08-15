2020/08/15 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوشيار عبدالله ينتقد حكومة الكاظمي لإخفاقها في القبض على قتلة الناشطين ومن بينهم هشام الهاشمي وتحسين أسامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/15 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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