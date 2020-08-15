منتخب الشباب يدخل معسكره التدريبي الثاني في كربلاء تحضيراً لنهائيات آسيا

2020/08/15 | 16:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدخل منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم، اليوم السبت، معسكره التدريبي الداخلي الثاني في محافظة كربلاء المقدسة للفترة من الخامس عشر ولغاية الثلاثين من الشهر الجاري، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان للفترة من 14 إلى 31 أكتوبر المقبل.

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