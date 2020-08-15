2020/08/15 | 16:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- منحت إيران جائزة حقوق الانسان الاسلامية في مهرجان تكريم حقوق الانسان الاسلامية والكرامة الانسانية بنسخته السادسة الى ثلاثة من قادة المقاومة في المنطقة.وحاز في المهرجان، الذي أقيم بشكل متلفز على جائزة حقوق الانسان الإسلامية النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق القائد الشهيد أبو مهدي المهندس وقائد حركة أنصار الله […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم الشهيد المهندس ..ايران تمنح جائزة حقوق الانسان الاسلامية لثلاثة من قادة المقاومة المركز الخبري الوطني.

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