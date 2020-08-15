كربلاء.. فوضى عارمة في مستشفى الزهراء الخاص بكورونا والمختبرات الأهلية تضاعف الأسعار

2020/08/15 | 16:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء… شكا عدد من المواطنين في كربلاء، السبت، من فوضى عارمة في اجراءات فحص فيروس كورونا التي تجرى في مستشفى الزهراء بمدينة الامام الحسين الطبية، مؤكدين أن المختبرات الأهلية ضاعفت الأسعار لتلك الفحوصات.ونقل مراسل /المعلومة/ عن المواطنين قولهم إن “ازدحاما كبيرا بين الذين يرومون اجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا في مستشفى الزهراء بمدينة […]

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