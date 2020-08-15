رئيس نادي الديوانية: سنبرم صفقات “مدوية” قريباً

2020/08/15 | 16:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف رئيس نادي الديوانية الرياضي، حسين العنكوشي، عن قرب إتمام صفقات “مدوية” لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية.

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