انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش في ريف المقدادية بديالى

2020/08/15 | 16:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]أفاد القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي، السبت، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا داعش الإرهابية في ريف المقدادية شمال شرق ديالى.

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