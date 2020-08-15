2020/08/15 | 16:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يترقب أكثر من 300 ألف طالب سادس اعدادي في عموم العراق “الموعد الحاسم” المتمثل باجراء امتحاناتهم النهائية التي مازالوا يرفضون اجرائها، حيث لم يتبق سوى 15 يومًا فقط على حلول الموعد المحدد في مطلع أيلول المقبل لاجراء الامتحانات.ولم تنقطع الحملات الغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي فضلًا عن ساحات الاحتجاج المنتشرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (15 يومًا على “اليوم الموعود”: 300 ألف طالب سادس يحضرون لـ”ثورة”.. والتربية تتحضر لاجتماع “حاسم”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (15 يومًا على “اليوم الموعود”: 300 ألف طالب سادس يحضرون لـ”ثورة”.. والتربية تتحضر لاجتماع “حاسم”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).