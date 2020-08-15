ما هي أعداد النازحين داخل المخيمات في العراق؟

2020/08/15 | 16:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، عن أعداد النازحين حالياً داخل المخيمات في عموم العراق، فيما أكدت أن غلق مخيمات النازحين مرهون بتوفر الامكانيات....

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