2020/08/15 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألقت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل القبض موظف في إحدى المستشفيات الحكومية إثر قيامه بسرقة مسحات فحص كورونا والمتاجرة بها لحسابه الخاص.

وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وعمليات البحث والتحري تمكنت قوة من جهاز الامن الوطني وبالاشتراك مع دائرة صحة بابل، من ضبط مختبر أهلي للتحليلات المرضية يتاجر بالمسحات الخاصة بفيروس كورونا، حيث اثبتت التحقيقات أن صاحب المختبر يعمل كموظف في إحدى المستشفيات الحكومية يقوم بسرقة المسحات واخراجها والمتاجرة بها، فيما أشار البيان إلى تسليم المتهم الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على موظف يسرق مسحات كورونا من مستشفى في بابل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز الأمن الوطني يلقي القبض على موظف يسرق مسحات كورونا من مستشفى في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).