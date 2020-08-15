روحاني: السفن التي احتجزتها الولايات المتحدة لم تكن إيرانية

2020/08/15 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن السفن التي احتجزتها الولايات المتحدة الأميركية لم تكن إيرانية ولا تحمل علم إيران.

وذكر روحاني في تصريح أن إدعاءات الولايات المتحدة بأن هذه السفن إيرانية هي كذبة للتغطية على الهزائم التي لحقت بها في مجلس الأمن الدولي بعد رفض مشروع قرار بتمديد الحظر على إيران، مبينا أن السفن التي أعلنت واشنطن احتجازها بتهمة نقل الوقود ليست إيرانية.

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